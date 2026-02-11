Polia, frana sulla Provinciale 45: il sindaco chiude un tratto in località Ponte Santoro

l’emergenza

POLIA Chiusura totale e immediata al traffico veicolare e pedonale di un tratto della Strada provinciale 45, in località Ponte Santoro. Lo dispone l’ordinanza n. 8/2026 firmata oggi, 11 febbraio 2026, dal sindaco di Polia, a seguito di un grave movimento franoso che ha interessato il costone sovrastante la carreggiata.

Secondo quanto riportato nel provvedimento, il distacco di una massa rocciosa ha provocato il riversamento di materiale detritico nell’alveo del corso d’acqua sottostante, con il rischio di ostruzione e conseguente “effetto diga”, potenzialmente in grado di determinare esondazioni sia a monte che a valle.

La situazione viene definita di “gravissimo ed imminente pericolo” per l’incolumità pubblica, per la sicurezza degli utenti della strada e per l’assetto idrogeologico del territorio comunale. Da qui la decisione di interdire completamente il transito in entrambi i sensi di marcia nel tratto interessato della SP45.L’ordinanza vieta inoltre l’accesso a chiunque non sia autorizzato nell’area limitrofa al fronte franoso e all’alveo interessato. Il provvedimento resterà in vigore fino alla rimozione delle condizioni di pericolo e al ripristino della sicurezza per la circolazione, previo accertamento tecnico degli enti competenti.La decisione è stata notificata alla Prefettura di Vibo Valentia, alla Provincia – settore Viabilità, ai Carabinieri, ai Carabinieri Forestali e alla Protezione civile regionale. L’Ufficio tecnico comunale e la Polizia locale provvederanno all’apposizione della segnaletica di emergenza.

