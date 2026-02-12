Zanotti di Rimini al “Ceravolo” per Catanzaro-Mantova
Resi noti gli arbitri della 25esima giornata del campionato di serie B
ROMA Sono stati resi noti gli arbitri della 25esima giornata del campionato di serie B. 14/02 – ore 15 Modena – Carrarese arbitro: Perri di Roma; Palermo – Entella arbitro: Pezzuto di Lecce; Sampdoria – Padova arbitro: Zufferli di Udine; Catanzaro – Mantova (ore 17.15) arbitro: Zanotti di Rimini; Cesena – Venezia (ore 19.30) arbitro: Galipò di Firenze; Bari – Sudtirol (15/02, ore 15) arbitro: Massimi di Termoli; Monza – Juve Stabia (15/02, ore 15) arbitro: Turrini di Firenze; Spezia – Frosinone (15/02, ore 15) arbitro: Dionisi di L’Aquila; Empoli – Reggiana (15/02, ore 17.15) arbitro: Perernzoni di Rovereto; Avellino – Pescara (15/02, ore 19.30) arbitro: Calzavara di Varese.
