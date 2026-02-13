Arpacal: «Piogge eccezionali, fiumi in piena e raffiche oltre 130 km/h. Calabria sotto forte stress»

il monitoraggio

CATANZARO La Calabria è stata interessata nelle ultime ore da un intenso flusso occidentale che ha determinato condizioni di marcata instabilità su gran parte del territorio regionale, con precipitazioni diffuse e temporali, in particolare lungo il versante tirrenico. I dati registrati dalla rete meteoclimatica del Centro Funzionale Multirischi di Arpacal evidenziano accumuli di pioggia particolarmente significativi. Nelle ultime 24 ore si sono registrati valori molto elevati in diverse aree interne del Cosentino: Montalto Uffugo ha raggiunto 197 millimetri di pioggia cumulata, seguita da Belsito (169,6 mm), Domanico (162,2 mm), Altilia (159,2 mm), Fuscaldo Bosco Cinquemiglia (156,8 mm) e Rogliano (148,6 mm). «Si tratta – evidenzia Arpacal – di quantitativi rilevanti, concentrati in un arco temporale ristretto, che hanno determinato effetti immediati sul reticolo idrografico regionale. La risposta dei corsi d’acqua è stata infatti rapida e generalizzata. I principali fiumi calabresi hanno registrato un significativo innalzamento dei livelli idrometrici, con onde di piena monitorate in tempo reale attraverso le stazioni di misura distribuite sul territorio. Tra i bacini osservati con particolare attenzione figurano il Crati, il Savuto, il Lao, il Corace e diverse fiumare del Reggino. L’attività di sorveglianza ha consentito di seguire l’evoluzione degli idrogrammi di piena e di fornire tempestivi aggiornamenti agli enti preposti alla gestione delle emergenze. Oltre alle precipitazioni, l’evento è stato caratterizzato da una ventilazione molto intensa. In alcune località le raffiche hanno superato i 120 km/h. Il valore più elevato è stato registrato a Motta San Giovanni – Allai, con 137,5 km/h, seguito da Melito Porto Salvo (128,5 km/h) e Capo Spartivento (oltre 114 km/h). Raffiche superiori ai 100 km/h sono state rilevate anche in numerose altre stazioni, sia lungo la fascia costiera sia nelle aree interne e montane. Il Centro Funzionale Multirischi di Arpacal, operativo 24 ore su 24, ha mantenuto un costante coordinamento con il Dipartimento regionale della Protezione Civile, con il Dipartimento nazionale e con le Prefetture calabresi, assicurando il flusso continuo dei dati di monitoraggio e l’aggiornamento delle condizioni di rischio. Numerosi Comuni sono stati allertati nel corso dell’evento, sulla base dell’evoluzione osservata e delle previsioni disponibili. Il monitoraggio prosegue in modo continuativo, con l’obiettivo di garantire un presidio tecnico costante del territorio e supportare le autorità competenti nelle valutazioni operative».

