Ultimo aggiornamento alle 9:43
A causa del maltempo in corso sono state chiuse per frane i seguenti tratti stradali in provincia di Cosenza

Pubblicato il: 13/02/2026 – 8:44
Ciclone Ulrike nel Cosentino, chiusi diversi tratti delle principali strade statali

COSENZA A causa del maltempo in corso sono state chiuse per frane i seguenti tratti stradali in provincia di Cosenza: la Ss107 ”Silana Crotonese” al km 37,300, in entrambe le direzioni, a Rovito a causa di due alberi caduti; la Ss19 ”Delle Calabrie” dal km 290,000 al km 292,000, in entrambe le direzioni, a Santo Stefano di Rogliano; la Ss278 ”Di Potame” al km 13,300, in entrambe le direzioni, a Potame. Lo riferisce Anas aggiungendo che, sempre in provincia di Cosenza, a Cetraro, è stato chiuso per allagamento un tratto sulla statale 18 ”Tirrena Inferiore”, in entrambe le direzioni, al km 294,800. (foto copertina di Pillamaro)

