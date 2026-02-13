Cosenza, un pomeriggio di lettura collettiva a sostegno delle librerie colpite dai furti

Books and the City

COSENZA Si terrà venerdì 20 febbraio alle 18 alla Ubik di Cosenza (via XXIV Maggio, 49) l’iniziativa “Contro la violenza, la parola. Leggere è un atto di resistenza”: si tratta di un pomeriggio di lettura collettiva promosso dal Gruppo di Lettura condivisa Books and the City di Cosenza (responsabile Cornelia Golletti), insieme a Gianni e Fabio, della Libreria Ubik, che promuove un pomeriggio di lettura collettiva come gesto di solidarietà e presenza attiva, in risposta al furto con scasso subito dalla libreria nelle scorse settimane.

L’iniziativa – spiegano i promotori – nasce in risposta a quanto accaduto per non fermarsi all’indignazione, scegliendo invece, la condivisione come forma di cura e resistenza culturale.

Ogni partecipante è invitato a portare con sé un libro (o ad acquistarlo in loco) per leggere ad alta voce un breve brano (massimo 2 min) dedicato alla bellezza, al valore della lettura al ruolo fondamentale delle librerie nella società. L’obiettivo è ribadire con forza che i luoghi della parola non sono spazi neutri, ma presidi civili e affettivi che vivono grazie a chi li attraversa e li tiene vivi. Se l’atto vandalico ha colpito il valore del lavoro e della cultura, la comunità risponde condannando ogni forma di violenza riappropriandosi fisicamente di questi spazi.