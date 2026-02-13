Cosenza, un pomeriggio di lettura collettiva a sostegno delle librerie colpite dai furti
Venerdì 20 febbraio alle 18 alla Ubik l’iniziativa “Contro la violenza, la parola. Leggere è un atto di resistenza”
COSENZA Si terrà venerdì 20 febbraio alle 18 alla Ubik di Cosenza (via XXIV Maggio, 49) l’iniziativa “Contro la violenza, la parola. Leggere è un atto di resistenza”: si tratta di un pomeriggio di lettura collettiva promosso dal Gruppo di Lettura condivisa Books and the City di Cosenza (responsabile Cornelia Golletti), insieme a Gianni e Fabio, della Libreria Ubik, che promuove un pomeriggio di lettura collettiva come gesto di solidarietà e presenza attiva, in risposta al furto con scasso subito dalla libreria nelle scorse settimane.
L’iniziativa – spiegano i promotori – nasce in risposta a quanto accaduto per non fermarsi all’indignazione, scegliendo invece, la condivisione come forma di cura e resistenza culturale.
Ogni partecipante è invitato a portare con sé un libro (o ad acquistarlo in loco) per leggere ad alta voce un breve brano (massimo 2 min) dedicato alla bellezza, al valore della lettura al ruolo fondamentale delle librerie nella società. L’obiettivo è ribadire con forza che i luoghi della parola non sono spazi neutri, ma presidi civili e affettivi che vivono grazie a chi li attraversa e li tiene vivi. Se l’atto vandalico ha colpito il valore del lavoro e della cultura, la comunità risponde condannando ogni forma di violenza riappropriandosi fisicamente di questi spazi.
Perché partecipare? Per solidarietà a Gianni e Fabio, dopo l’episodio di violenza subito ma anche a Emanuela e Marta della libreria “Raccontami”, colpita dallo stesso atto vandalico qualche giorno dopo. Per testimonianza Abitare i luoghi della parola e renderli inviolabili. Contro la violenza, scegliamo la parola. Invitiamo ogni cittadino a unirsi a noi: leggere insieme significa difendere i nostri valori e il nostro futuro.