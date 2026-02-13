Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 23:30
le operazioni

Domani chiusa l’A2 tra Rogliano e Altilia per distacco massi: ecco i percorsi alternativi

Stop alla circolazione per tre ore a causa del maltempo: interventi urgenti sulle reti paramassi e deviazioni obbligatorie

Pubblicato il: 13/02/2026 – 22:28
Domani chiusa l’A2 tra Rogliano e Altilia per distacco massi: ecco i percorsi alternativi

Lungo la  A2 “Autostrada del Mediterraneo” si rende necessaria la chiusura temporanea del tratto compreso tra gli svincoli di Rogliano e Altilia Grimaldi, in conseguenza dei copiosi eventi meteorici che hanno colpito la Calabria negli ultimi giorni. Nel dettaglio, si procederà allo svuotamento del materiale accumulato nelle reti paramassi e al disgaggio di alcune placche rocciose in prossimità del km 284.
Tale attività si rende necessaria per garantire la continuità di funzionamento delle opere di protezione.
Per consentire l’esecuzione delle lavorazioni, a partire dalle ore 9:00 di domani, sabato 14 febbraio 2026, e per una durata stimata di circa tre ore, e comunque fino al termine delle attività programmate, sarà disposta la chiusura temporanea del tratto autostradale.
Per il traffico di lunga percorrenza in direzione nord è prevista l’uscita obbligatoria allo svincolo di Falerna, con proseguimento lungo la SS18 e successivamente lungo la SS107, e rientro in autostrada allo svincolo di Cosenza Nord. Percorso inverso per i veicoli in direzione sud.
Il traffico locale sarà consentito in direzione nord fino allo svincolo di Altilia Grimaldi e in direzione sud fino allo svincolo di Rogliano.

