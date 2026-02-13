Skip to main content

la protesta

Indetto sciopero degli aerei, Salvini precetta

Lo stop arriva per «garantire la mobilità durante le Olimpiadi»

Pubblicato il: 13/02/2026 – 17:13
l ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini, «preso atto delle indicazioni della Commissione di Garanzia Sciopero e della determinazione dei sindacati rispetto alle agitazioni del settore aereo proclamati durante le Olimpiadi e le Paralimpiadi, ha deciso di precettare. Pur comprendendo le rivendicazioni dei lavoratori, Salvini condivide la necessità di garantire il diritto alla mobilità anche nei giorni 16 febbraio e 7 marzo, soprattutto perché Milano-Cortina 2026 è un evento straordinario di rilevanza planetaria. L’auspicio del ministro è che non vengano interrotte le trattative tra aziende e lavoratori, augurandosi una soddisfacente intesa tra le parti». Lo fa sapere il Mit in una nota. 

