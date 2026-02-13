Maltempo a Cosenza, un’auto finisce nel Crati

il ciclone urlike

COSENZA Una autovettura trascinata dalla furia del Crati è finita nel fiume, a Cosenza, caduta mentre era in bilico nei pressi di una delle zone più colpite della città, dove questa mattina dodici persone sono state costrette ad abbandonare le abitazioni per via dei pericoli legati al ciclone Ulrike. La vettura è capovolta con le ruote visibili e giace nei pressi della statua di Alarico. Da quanto si è appreso, all’interno del veicolo non ci sarebbe nessuno. I vigili del fuoco stanno operando senza sosta per garantire sicurezza ed incolumità ai cittadini in una giornata nera per i danni causati dal maltempo. (f.b.)