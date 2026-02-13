Maltempo in Calabria, Anas al lavoro per liberare le strade dal fango e dai detriti – VIDEO

l’emergenza

Continuano gli interventi dell’Anas per i danni derivati dal maltempo che si è abbattuto in Calabria. Le squadre di intervento stanno cercando di limitare i disagi alla viabilità rimuovendo alberi e rami caduti sulle carreggiate. Numerose anche le frano su cui si sta intervenendo tramite il coordinamento delle Sale Operative Anas di Catanzaro e Cosenza, in collegamento continuo con il personale su strada, garantendo il coordinamento degli interventi e l’aggiornamento in tempo reale dell’evoluzione delle criticità.

Riaperte le strade nel Cosentino e nel Catanzarese

Anas fa sapere che SS 278 “Di Potame” è stata riaperta a senso unico alternato dal km 8,000 al km 13,300 nel territorio di Domanico. La SS 107 “Silana Crotonese” è stata riaperta al km 52,000, in località Celico, dopo essere stata chiusa in precedenza al km 34,900 per detriti sul piano viabile e per la caduta di alberi al km 17,200. Sulla SS 18 “Tirrena Inferiore”, ad Acquappesa, permangono rallentamenti a causa dell’allagamento del piano viabile e della caduta di rami e alberi. Sulla SS 19 “delle Calabrie”, nel territorio di Santo Stefano di Rogliano, è attivo il senso unico alternato dal km 278,000 al km 292,000 per la presenza di detriti e fango sul piano viabile. Ulteriori criticità si registrano al km 278,100, al km 290 e tra il km 297 e il km 317. Sulla A2 “Autostrada del Mediterraneo”, nel tratto compreso tra Cosenza e Rogliano in direzione sud, la circolazione è regolare. Il personale Anas è operativo senza sosta dalla notte, con squadre impegnate nelle attività di sorveglianza, monitoraggio e messa in sicurezza, oltre che nella gestione della viabilità lungo le arterie interessate. Permane il presidio costante sui tratti colpiti dal maltempo: sulla SS 19 “delle Calabrie” a Tiriolo, nel Catanzarese, per rischio frane e sulla NSA 572 “di Monte Cucco e Monte Pecoraro”, nel Vibonese, tra Serra San Bruno e Mongiana, per rischio caduta alberi e per la verifica delle condizioni di transitabilità.

