Maltempo in Calabria, Costarella: «Fiumi e torrenti ingrossati dalle piogge, la notte è stata complicata» – VIDEO

l’emergenza

CATANZARO Raffiche di vento e piogge intense che hanno causato l’ingrossamento dei fiumi e dei torrenti calabresi. Tra i corsi d’acqua più a rischio il Crati, il Busento, lo Jazza e il Savuto. A fare il punto della situazione legata al maltempo è il direttore della Protezione Civile Calabria Domenico Costarella, in un video postato sui social dal presidente della Regione Roberto Occhiuto. «La notte è stata particolarmente complicata perché le piogge intense hanno determinato l’ingrossamento di diversi corsi d’acqua fra cui il Crati e il Busento, lo Iassa e il Savuto e altri fiumi e torrenti della Regione. Si sono verificati numerosi smottamenti cadute di alberi, frane, interruzioni di strade e disagi anche alla popolazione». A preoccupare maggiormente è la situazione nel Cosentino, dove «il fiume Iassa è esondato e ci sono delle persone isolate che siamo riusciti a raggiungere a piedi. Si sta programmando l’intervento per poterle portare al sicuro anche se non corrono pericolo di vita». La Protezione Civile «continua a lavorare in collaborazione con i sindaci. Le nostre squadre sono dislocate sul territorio, in particolare nella zona di Corigliano Rossano, dove il Crati va a sfociare a Sibari ed è una zona particolarmente sensibile. Raccomandiamo sempre massima cautela e la massima attenzione».

