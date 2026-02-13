Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 16:43
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 2 minuti
Cambia colore:
 

l’emergenza

Maltempo in Calabria, Costarella: «Fiumi e torrenti ingrossati dalle piogge, la notte è stata complicata» – VIDEO

Il direttore della Protezione Civile fa il punto della situazione. Preoccupa il Cosentino: «Le nostre squadre sono dislocate sul territorio»

Pubblicato il: 13/02/2026 – 16:43
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Maltempo in Calabria, Costarella: «Fiumi e torrenti ingrossati dalle piogge, la notte è stata complicata» – VIDEO

CATANZARO Raffiche di vento e piogge intense che hanno causato l’ingrossamento dei fiumi e dei torrenti calabresi. Tra i corsi d’acqua più a rischio il Crati, il Busento, lo Jazza e il Savuto. A fare il punto della situazione legata al maltempo è il direttore della Protezione Civile Calabria Domenico Costarella, in un video postato sui social dal presidente della Regione Roberto Occhiuto. «La notte è stata particolarmente complicata perché le piogge intense hanno determinato l’ingrossamento di diversi corsi d’acqua fra cui il Crati e il Busento, lo Iassa e il Savuto e altri fiumi e torrenti della Regione. Si sono verificati numerosi smottamenti cadute di alberi, frane, interruzioni di strade e disagi anche alla popolazione». A preoccupare maggiormente è la situazione nel Cosentino, dove «il fiume Iassa è esondato e ci sono delle persone isolate che siamo riusciti a raggiungere a piedi. Si sta programmando l’intervento per poterle portare al sicuro anche se non corrono pericolo di vita». La Protezione Civile «continua a lavorare in collaborazione con i sindaci. Le nostre squadre sono dislocate sul territorio, in particolare nella zona di Corigliano Rossano, dove il Crati va a sfociare a Sibari ed è una zona particolarmente sensibile. Raccomandiamo sempre massima cautela e la massima attenzione».

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
ciclone calabria
domenico costarella
EMERGENZA MALTEMPO
In evidenza
protezione civile
ROBERTO OCCHIUTO
Categorie collegate
Cosenza
Cronaca
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x