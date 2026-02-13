Mazzuca: «Franz Caruso candidato alla Provincia è la scelta migliore per unire il centrosinistra»

il commento

COSENZA «In qualità di Presidente del Consiglio comunale di Cosenza ma soprattutto di iscritto e dirigente del PD desidero ringraziare tutti i livelli del mio Partito in primis la Segreteria Nazionale per aver condiviso unanimemente la proposta di candidare Franz Caruso, sindaco della città capoluogo, a Presidente della Provincia di Cosenza». Così in una nota Giuseppe Mazzuca, che aggiunge: «L’unità del Partito Democratico sarà la base imprescindibile che consentirà al centro sinistra di tornare a guidare l’ente Provincia, dopo anni di gestione scellerata, e la scelta del primo cittadino di Cosenza è senza dubbio la migliore possibile e sancisce ancora una volta la bontà del lavoro che tutte le forze del campo largo hanno svolto in questi anni di amministrazione di Cosenza, tornata ad essere il punto di riferimento del buon governo progressista in Calabria».

