Reggio, Giovanni Calabrese guiderà la fase elettorale di Fratelli d’Italia

verso le comunali

REGGIO CALABRIA Sarà Giovanni Calabrese, attuale assessore allo Sviluppo della Regione, a coordinare la fase elettorale di Fratelli d’Italia verso le imminenti elezioni amministrative di Reggio Calabria. A deciderlo è stata la coordinatrice del partito in Calabria Wanda Ferro, a seguito delle proposte pervenute dai dirigenti del territorio reggino. «Una scelta – dice Ferro – maturata al termine di un confronto serio e costruttivo, che ha visto la piena condivisione della dirigenza territoriale, nella convinzione che Giovanni Calabrese saprà guidare con equilibrio, determinazione e capacità organizzativa una fase decisiva per il futuro di Reggio Calabria. L’unità e lo spirito di collaborazione mostrato dalla classe dirigente reggina saranno determinanti per il rilancio dell’azione politica di Fratelli d’Italia, con l’obiettivo di costruire una proposta credibile, radicata e vincente per la crescita di un territorio strategico per l’intera Calabria».

E l’assessore Calabrese, raggiunto dal Corriere della Calabria, dice con chiarezza: «Sono contento dell’incarico che mi è stato affidato a livello politico dal partito e darò il massimo contributo, insieme ai tanti amici reggini, per costruire una proposta forte. La vittoria del centrodestra è un contributo importante alla costruzione di un’alternativa competitiva, come Fratelli d’Italia ha sempre fatto, rappresentando la storia e la continuità della destra. Stiamo lavorando insieme alla coalizione per l’individuazione del candidato sindaco. Domani incontreremo l’onorevole Cannizzaro, coordinatore regionale di Forza Italia, all’iniziativa che ha programmato. L’obiettivo è restituire dignità alla città di Reggio Calabria, dopo quasi undici anni di gestione del sindaco Falcomatà. Reggio merita un governo serio e concreto, e questo è l’impegno del centrodestra. Al di là delle disponibilità già manifestate, come quella di Francesco Cannizzaro, che sarebbe sicuramente un ottimo e qualificato candidato a sindaco vista la sua storia, se non sarà lui ragioneremo insieme per chi sarà alla guida di Reggio ma l’importante è costruire un governo forte per restituire dignità a Reggio Calabria e farla tornare protagonista. Fratelli d’Italia è pronta a giocare questa partita da protagonista». «L’importante è la squadra e il progetto politico, – evidenzia Calabrese – vista che ormai manca poco alla scadenza elettorale e Reggio deve tornare ad essere forte visto che ha perso tanto in questi anni di gestione del centrosinistra». (redazione@corrierecal.it)

