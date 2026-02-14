Crotone, frenata sul campo del Picerno: finisce 3-1 per i padroni di casa

la sconfitta degli squali

CROTONE Si ferma a cinque la striscia positiva del Crotone. Dopo quattro vittorie e un pareggio, i rossoblù cadono al “Curcio” contro l’AZ Picerno con il punteggio di 3-1, al termine di una gara intensa, ricca di episodi e segnata anche da un rigore fallito nel recupero da Gomez. Avvio shock per il Crotone La squadra di Longo parte con il consueto 4-3-3, ma è il Picerno a farsi vedere per primo in avanti. Dopo appena quattro minuti Kanoute crea il panico sfruttando un rimpallo e calciando verso la porta, con la sfera che termina sull’esterno della rete dopo una deviazione. Il vantaggio dei padroni di casa arriva al 10’: sugli sviluppi di un corner, Bellodi svetta più in alto di tutti e insacca di testa, firmando l’1-0 e il suo primo centro stagionale. Il Crotone prova a reagire, costruendo una buona chance al 19’ con la spizzata di Energe per Zunno, che però non riesce a concretizzare da posizione favorevole.I rossoblù aumentano la pressione, ma al 33’ arriva il raddoppio lucano: Guadagni si inventa una giocata personale, rientra sul destro e lascia partire un tiro imparabile sotto l’incrocio. Una rete che spegne l’entusiasmo ospite nel momento migliore.

Nel finale di tempo il Crotone trova comunque la forza per riaprire la gara. Al 41’ Gomez accorcia le distanze con un diagonale preciso che vale il 2-1. Si va al riposo con gli ospiti di nuovo in partita. A inizio secondo tempo Longo prova a cambiare volto alla squadra con un doppio cambio, inserendo Musso e Maggio per Meli e Zunno. Il Picerno, però, continua a rendersi pericoloso: al 56’ Baldassin serve un pallone invitante a Kanoute che, a pochi passi dalla linea, incredibilmente calcia alto. Poco dopo un episodio dubbio in area accende le proteste del Crotone, che utilizza anche il FVS per un possibile fallo su Maggio, ma il direttore di gara lascia correre. Seguono altri cambi da entrambe le parti per dare freschezza alla manovra. Quando il Crotone prova ad alzare il baricentro, arriva la rete che indirizza definitivamente il match. Al 79’ Baldassin trova il 3-1 con una conclusione di grande qualità, firmando il suo terzo centro stagionale e chiudendo, di fatto, i conti.Nel finale succede di tutto. Allo scoccare del 90’ un episodio in area porta l’arbitro a rivedere l’azione: dopo una lunga revisione viene concesso il calcio di rigore per i rossoblù, con ammonizione per Bellodi. Sul dischetto si presenta Gomez, ma la sua conclusione è imprecisa e il risultato non cambia. Nei sei minuti di recupero non accade più nulla di significativo. (redazione@corrierecal.it)

Il tabellino

PICERNO: Marcone; Gemignani, Bellodi, Bassoli, Rillo; Baldassin, Franco (18’st Maiorino; 48’st Cardoni), Pugliese (18’st Bianchi); Guadagni (33’st Salvo), Abreu, Kanoute (48’st Djbril). A disp. : Summa, Esposito A., Frison, Bocic, Esposito E., Del Fabro, Coppola, Pistolesi. All. Bertotto

CROTONE: Merelli; Novella, Armini, Di Pasquale (24’st Cocetta), Guerra (35’st Bruno); Meli (1’st Musso), Vinicius, Sandri; Energe (21’st Piovanello), Gomez, Zunno (1’st Maggio). A disp.: Martino, Paciotti, Veltri, Calvano, Groppelli, Russo, Vrenna. All. Longo

ARBITRO: Totaro di Lecce

MARCATORI: 10’pt Bellodi (P), 33’pt Guadagni (P), 41’pt Gomez (C), 34’st Baldassin (P)

NOTE: ammoniti Pugliese (P), Sandri (C), Musso (C), Bellodi (P). 47’st Gomez (C) calcia fuori un calcio di rigore.

