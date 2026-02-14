Crotone, sfida al Picerno per allungare la striscia positiva – PROBABILI FORMAZIONI

in campo alle 17.30

CROTONE Alle 17.30 il Crotone scende in campo a Picerno con l’obiettivo di allungare la striscia positiva e consolidare il proprio momento d’oro. La sfida contro il AZ Picerno rappresenta un banco di prova importante per la squadra di Emilio Longo, reduce da quattro vittorie consecutive e dal prezioso pareggio ottenuto a Caserta nonostante l’inferiorità numerica.

Il punto conquistato contro la Casertana ha confermato solidità mentale e compattezza di un gruppo che nelle ultime settimane ha alzato ritmo e qualità delle prestazioni. La squadra rossoblù arriva in Basilicata con entusiasmo e consapevolezza dei propri mezzi, ma anche con la necessità di gestire energie e rotazioni.

Le scelte e le assenze

In conferenza stampa, Longo ha fatto il punto sulle indisponibilità: out Gallo per squalifica, mentre Andreoni e Marazzotti sono fermi ai box per infortunio. «Ci saranno diversi cambi – ha spiegato il tecnico – con ballottaggi come quello tra Novella e Veltri, che all’esordio a Caserta ha fatto molto bene». Rotazioni quasi inevitabili anche per gestire qualche acciacco: Sandri e Vinicius hanno avuto piccoli problemi, mentre Cocetta è apparso affaticato.

Il messaggio è chiaro: spazio a tutti, senza abbassare il livello. Longo vuole mantenere alta la competitività interna, valorizzando ogni elemento della rosa.

Tra i singoli, il tecnico ha speso parole significative per Antonino Musso, definito esempio di entusiasmo, sacrificio e attaccamento alla maglia. Un richiamo all’identità del Crotone, che nelle ultime settimane ha costruito i propri risultati proprio su compattezza, spirito di gruppo e disponibilità al sacrificio.

L’avversario non sarà semplice. Il Picerno, in piena lotta per la salvezza, ha cambiato volto rispetto all’andata ed è una squadra organizzata e affamata di punti. Longo ha invitato i suoi a rispettare l’impegno, ma senza snaturarsi: l’obiettivo è imporre il proprio gioco, con personalità e consapevolezza.

Il 4-3-3 ha dato stabilità e risultati, ma la flessibilità resta un’arma. Calciatori come Guerra, Zunno, Veltri e Armini garantiscono soluzioni diverse a partita in corso. (redazione@corrierecal.it)

Le probabili formazioni

PICERNO (4-2-3-1): Marcone; Pistolesi, Del Fabro, Bassoli, Gemignani; Baldassin, Franco; Pugliese, Cardoni, Guadagni; Abreu. All.: Bertotto.

CROTONE (4-3-3): Merelli; Cocetta, Veltri, Di Pasquale, Groppelli; Vinicius, Sandri, Calvano; Zunno, Gomez, Maggio. All.: Longo

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato