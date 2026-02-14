Danni alla linea ferroviaria Cosenza-Catanzaro, le rassicurazioni di Ferrovie della Calabria

maltempo

CATANZARO E’ interrotta la linea ferroviaria Cosenza-Catanzaro gestita dalle Ferrovie della Calabria a causa del maltempo che nelle ultime ore ha colpito duramente la regione e in particolare l’area di Decollatura dove si è verificata l’esondazione del fiume Amato nelle zone del Raventino e del Savuto. «Ferrovie della Calabria Srl – si legge in una nota – intende esprimere la propria vicinanza alle comunità colpite e fare chiarezza circa l’impatto dell’evento sulla propria rete. L’azienda comprende e condivide la preoccupazione generata dagli effetti dello straordinario evento meteorologico. I danni riscontrati lungo la linea rispecchiano l’oggettiva fragilità idrogeologica del territorio e non sono in alcun modo riconducibili a responsabilità dirette della società. Non appena le condizioni meteo lo permetteranno, – continua il comunicato – il personale tecnico di Ferrovie della Calabria, già operativo lungo tutta l’estensione della linea, interverrà tempestivamente per mettere in sicurezza i tratti interessati e ripristinare la piena funzionalità dei collegamenti salvo i lavori di potenziamento in corso previsti dagli investimenti PNC». Parallelamente, l’azienda «coordinerà le necessarie verifiche con gli amministratori locali per un monitoraggio condiviso del territorio. Al fine di garantire la continuità del servizio, Ferrovie della Calabria assicurerà, laddove necessario e logisticamente possibile, il trasporto con mezzi sostitutivi. L’evento, – si fa rilevare – seppur di rilevante intensità, resta circoscritto ad alcune aree. Confidiamo in un rapido miglioramento delle condizioni meteorologiche per riprendere a pieno regime anche i lavori di potenziamento della linea attualmente in corso. Questi interventi rappresentano un contributo concreto e tangibile al consolidamento e alla messa in sicurezza del territorio, confermando l’impegno di Ferrovie della Calabria non solo tesa al miglioramento dell’infrastruttura e quindi del servizio, ma anche nel supportare la resilienza delle aree interessate». L’azienda fa appello a tutte le parti in causa “affinché si evitino sterili contrapposizioni e si lavori insieme per risolvere le criticità. La Regione Calabria, in sinergia con il Governo, ha già previsto la richiesta di risorse per sostenere i territori colpiti, anche a seguito di precedenti eventi calamitosi. Ferrovie della Calabria, nell’ambito delle proprie competenze, ribadisce – si legge infine – la propria piena disponibilità e il massimo impegno a supporto dei territori colpiti, per tutto quanto necessario a superare l’emergenza e tornare alla normalità nel più breve tempo possibile».

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato