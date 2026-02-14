La forza dei “cicloni” e la debolezza della Calabria

Clima e responsabilità

LAMEZIA TERME In meno di trenta giorni la nostra regione è stata funestata da eventi meteorologici estremi. La forza dei cambiamenti climatici sta lasciando segni profondissimi sul territorio: infrastrutture pubbliche distrutte o rese inservibili, viabilità compromessa, case e aziende agricole danneggiate.

Eventi che tuttavia raccontano anche di un territorio devastato prima ancora che dal maltempo, da abusivismo e scarsa manutenzione, da un rapporto oltraggioso nei confronti di quella natura che, sempre più frequentemente, riprende i suoi spazi spazzando via tutto ciò che trova.

La paura vissuta ieri a Cosenza, drammaticamente sfociata nella notte con l’esondazione del Crati, è emblematica. Opportunamente il presidente della Giunta regionale, Roberto Occhiuto, accorso sugli argini del Busento, ha messo in evidenza l’illogicità di una strada e di una casa posizionate, di fatto, all’interno dell’alveo del fiume.

Sulla costa, la forza del mare – dal Tirreno cosentino sino alla spiaggia antistante il chilometro più bello d’Italia – ha continuato a fare danni, dopo quelli già registrati sul litorale ionico a gennaio. Si fa presto a richiamare la celebre espressione “sfasciume pendulo sul mare”, coniata dal meridionalista Giustino Fortunato per descrivere una regione geologicamente fragile, con terreni franosi, pendii scoscesi e un costante rischio di dissesto idrogeologico. Di fatto, al di là delle citazioni, i danni sono sempre più consistenti e si ripetono con frequenza crescente. In queste ore, dunque, il vero argine da costruire è quello contro i luoghi comuni, contro le polemiche di parte e a difesa di un destino comune che dovrebbe vedere l’intero sistema Calabria individuare nella gestione e nella manutenzione del territorio un obiettivo prioritario e condiviso. Passo dopo passo, fiume dopo fiume.

Il servizio:

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato