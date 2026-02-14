Wanda Ferro: «Il governo Meloni è vicino alle comunità calabresi colpite dal ciclone»

emergenza maltempo

«Il governo Meloni è vicino alle comunità calabresi che in queste ore stanno fronteggiando le nuove criticità provocate dal ciclone Ulrike, ed è impegnato a garantire ai territori colpiti risposte rapide ed efficaci». E’ quanto afferma il sottosegretario all’Interno Wanda Ferro (FDI) che aggiunge: «Dopo il passaggio del ciclone Harry il Governo è intervenuto con immediatezza stanziando importanti risorse per gli interventi più urgenti e nominando i Presidenti di Regione commissari delegati, dotati di ampi poteri di deroga, per assicurare la massima rapidità ed efficacia dell’azione amministrativa. In tempi brevi – continua – il Consiglio dei ministri procederà al riconoscimento dello stato di emergenza nazionale richiesto dal presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, garantendo anche, con il riconoscimento dello stato di calamità naturale, il necessario sostegno al comparto agricolo, zootecnico e della pesca, messo in ginocchio da un’ondata di eccezionale intensità che ha devastato campagne, colture e infrastrutture rurali. Desidero infine esprimere – conclude Wanda Ferro – un sentito ringraziamento alla Protezione Civile, ai Vigili del Fuoco, alle Forze dell’ordine, agli amministratori locali e a tutti i volontari e gli operatori impegnati senza sosta nelle attività di soccorso».

