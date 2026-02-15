Il lungomare di San Lucido cede alla forza delle mareggiate – FOTO

emergenza continua

SAN LUCIDO Negli ultimi giorni la Calabria è stata investita da una violenta ondata di maltempo legata al passaggio del ciclone denominato Ulrike, che ha aggravato una situazione meteorologica già fragile dopo l’arrivo di altri vortici ciclonici nell’area. Il passaggio di Ulrike ha portato precipitazioni intense, forti venti e mareggiate sulle coste tirreniche e joniche, con impatti diffusi su infrastrutture, agricoltura e servizi essenziali. La provincia di Cosenza ha registrato frane, smottamenti e fiumi in piena, con linee stradali chiuse e famiglie isolate in alcune zone interne.

Il lungomare del comune di San Lucido, nel Cosentino, ora dopo ora, sta cedendo alla forza delle mareggiate e al moto ondoso provocando diverse voragini. I tecnici, di concerto con l’Amministrazione Comunale, hanno informato prontamente gli organi preposti. Da giorni è in vigore l’ordinanza del sindaco De Tommaso che stabilisce l’interdizione al traffico veicolare e pedonale del lungomare. (redazione@corrierecal.it)

