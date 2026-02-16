Danni da maltempo, Musumeci: «In corso l’istruttoria per lo stato d’emergenza in Calabria»

l’iter governativo

ROMA “Per la Calabria c’è l’istruttoria in corso da parte del Dipartimento”. Lo ha detto il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, a margine della presentazione della proposta italiana per la strategia industriale marittima europea, a Roma, commentando la richiesta avanzata dal presidente Roberto Occhiuto per dichiarare lo stato d’emergenza per il maltempo. Musumeci ha spiegato i prossimi passaggi per lo stato d’emergenza: “La Regione avanza la richiesta se non ce la fa da sola ad affrontare l’emergenza. La richiesta arriva al governo centrale, che dopo un’istruttoria del dipartimento di Protezione civile si riunisce per valutare se dichiarare o meno lo stato di emergenza nazionale e approntare le prime risorse”. “Però non bisogna parlare più di eccezionalità. Non è qualcosa di ordinario. Purtroppo dobbiamo convivere con questa amara realtà – ha aggiunto Musumeci – E abbiamo la necessità di adottare anche la prevenzione non strutturale, quella che si fa nelle scuole”. “Il tempo di risposta alla richiesta dipende dal dipartimento e dipende anche dal tipo di interventi che devono essere finanziati ed eseguiti. Manca ancora una perimetrazione dettagliata, anche se già il grosso è stato individuato. Stiamo lavorando perché nei prossimi giorni si possa adottare il successivo provvedimento che sarà gestito come vuole la legge dai presidenti delle Regioni”, ha concluso Musumeci. (Agi)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato