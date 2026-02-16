‘Ndrangheta, blitz a Isola Capo Rizzuto: 7 arresti per estorsione e danneggiamenti

l’operazione

È scattata alle prime ore dell’alba l’operazione dei carabinieri che stamattina ha portato all’arresto sette persone a Isola Capo Rizzuto accusate, a vario titolo, di estorsione, turbata libertà degli incanti e danneggiamento aggravati dal metodo o dalle finalità mafiose. I militari del Nucleo investigativo del Reparto operativo di Crotone hanno eseguito i provvedimenti emessi dal gip distrettuale su richiesta della Dda di Catanzaro, con il supporto del Comando provinciale, dei Comandi di Catanzaro e Cosenza, del Nucleo cinofili, dell’8° Elinucleo e dello Squadrone eliportato “Cacciatori” Calabria di Vibo Valentia.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato