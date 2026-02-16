Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 8:33
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

l’operazione

‘Ndrangheta, blitz a Isola Capo Rizzuto: 7 arresti per estorsione e danneggiamenti

I provvedimenti sono stati emessi dal gip su richiesta della Dda di Catanzaro. Tra le accuse anche turbata libertà degli incanti

Pubblicato il: 16/02/2026 – 7:22
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
‘Ndrangheta, blitz a Isola Capo Rizzuto: 7 arresti per estorsione e danneggiamenti

È scattata alle prime ore dell’alba l’operazione dei carabinieri che stamattina ha portato all’arresto sette persone a Isola Capo Rizzuto accusate, a vario titolo, di estorsione, turbata libertà degli incanti e danneggiamento aggravati dal metodo o dalle finalità mafiose. I militari del Nucleo investigativo del Reparto operativo di Crotone hanno eseguito i provvedimenti emessi dal gip distrettuale su richiesta della Dda di Catanzaro, con il supporto del Comando provinciale, dei Comandi di Catanzaro e Cosenza, del Nucleo cinofili, dell’8° Elinucleo e dello Squadrone eliportato “Cacciatori” Calabria di Vibo Valentia.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
‘ndrangheta
Carabinieri Crotone
carabinieri isola capo rizzuto
danneggiamenti
estorsione
In evidenza
Categorie collegate
Cronaca
Crotone
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x