Il sindaco di Fuscaldo Giacomo Middea: «Preoccupati per ciò che potrebbe succedere oggi e domani»

emergenza maltempo

COSENZA Il maltempo che ha colpito duramente la Calabria, e in particolar modo il Cosentino, ha messo a dura prova diversi territori, soprattutto lungo il Tirreno. Dopo quanto accaduto tra giovedì e venerdì scorso, la situazione resta delicata: nelle prossime ore, alla luce della fragilità delle aree già colpite, l’allerta gialla e le previsioni che annunciano nuove precipitazioni potrebbero aggravare ulteriormente il quadro.

Tra i comuni maggiormente interessati c’è Fuscaldo, dove il sindaco Giacomo Middea ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per le giornate di oggi e domani. La decisione è stata presa a causa dei gravi problemi idrici che stanno interessando l’area del medio Tirreno cosentino e per consentire il completamento delle operazioni di ripristino in alcune zone del territorio ancora interessate da criticità. A incidere sulla scelta anche le previsioni meteo, che annunciano ulteriori piogge abbondanti. Sentito dal Corriere della Calabria, il primo cittadino ha rivelato che «ci sono smottamenti che sono frequenti, appena cadono giù due gocce di pioggia c’è qualche pezzo di terreno che viene giù, il terreno oramai è stra-saturo. Infatti guardiamo con preoccupazione a ciò che potrebbe avvenire oggi pomeriggio e sino alle prime ore di domani perché è prevista una recrudescenza dei fenomeni. Ripeto, il terreno già è malato, è fortemente malato. I danni li stiamo iniziando a contare, siamo già arrivati a forse qualche centinaio di migliaia di euro. Ripeto, è un conto che ancora è destinato a salire. La mareggiata continua che sta avvenendo oramai da un mese e mezzo da queste parti ha già pregiudicato una situazione, che era già precaria prima».

«Abbiamo impellente bisogno di aiuti – spiega il primo cittadino – di aiuti economici, chiaramente l’aiuto finanziario è la prima cosa, ma un aiuto anche per quanto riguarda il sostegno nei confronti della popolazione per quanto concerne la risoluzione di questa problematica. Parlo sia dell’erosione costiera che del dissesto idrogeologico che negli ultimi giorni è riemerso con tutta la sua forza. Sono problematiche che purtroppo penso che a livello governativo siano passate in secondo piano da troppo tempo, come se fossero problematiche ormai desuete. In realtà sono vive, vivissime soprattutto da questa parte, in questa zona del territorio». (redazione@corrierecal.it)

