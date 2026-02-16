Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 20:05
prevenzione

Maltempo in Calabria, l’Arpacal attiva il presidio notturno del Centro Funzione Multirischi

Consente di ridurre i tempi di risposta e di supportare con dati oggettivi e aggiornati le decisioni delle autorità competenti

Pubblicato il: 16/02/2026 – 18:31
L’Arpacal, dopo l’allerta arancione emanata per il versante tirrenico della Calabria e gialla per il resto della regione, ha disposto l’attivazione del presidio notturno del Centro Funzione Multirischi, in attuazione della Direttiva regionale approvata con DGR n. 535 del 15/11/2017.

Le previsioni per stanotte

Il quadro meteorologico delineato nel documento evidenzia precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, in particolare sui settori tirrenici, con possibili fenomeni di forte intensità accompagnati da attività elettrica, venti forti o di burrasca nord-occidentali e mareggiate lungo le coste esposte. In presenza di tali condizioni, non si esclude l’evoluzione in nubifragi persistenti con possibili effetti sui corsi d’acqua a bacino rilevante.
In questo contesto, l’attivazione del presidio notturno consente di garantire la piena operatività h24 del Centro Funzionale Multirischi, rafforzando la capacità di monitoraggio e di analisi nelle ore più critiche. «Il personale tecnico del CFM – si legge in una nota Arpacal – è impegnato nella sorveglianza continua della rete regionale di monitoraggio pluviometrico, idrometrico e meteomarino, nell’analisi dei dati radar e modellistici e nella verifica puntuale dei livelli idrometrici e dei superamenti di soglia».

Massima attenzione

Parallelamente, viene svolta «un’attività costante di valutazione tecnico-scientifica finalizzata all’aggiornamento degli scenari di criticità e al confronto tra dati osservati e previsioni, così da intercettare tempestivamente eventuali evoluzioni significative dei fenomeni in atto. Il Centro mantiene inoltre un raccordo operativo permanente con la Sala Operativa Regionale della Protezione Civile e con tutti i soggetti istituzionali coinvolti, assicurando il flusso informativo necessario all’attivazione delle fasi operative comunali previste dalla pianificazione di emergenza.
Il presidio notturno rappresenta uno strumento di prevenzione avanzata: consente di ridurre i tempi di risposta, di migliorare la capacità di lettura dei fenomeni in tempo reale e di supportare con dati oggettivi e aggiornati le decisioni delle autorità competenti, assicurando continuità e supporto tecnico-specialistico al sistema regionale di protezione civile, a tutela del territorio e della sicurezza delle comunità calabresi».

