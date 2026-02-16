Trasferimento di Tutino, l’agente Giuffredi avvia un’istanza arbitrale contro il Cosenza calcio

il caso

ROMA L’agenzia M.A.R.A.T. Football Management, tramite il suo amministratore Mario Giuffredi, ha chiesto l’intervento del Collegio di Garanzia dello Sport per dirimere questioni legate alla gestione contrattuale del trasferimento temporaneo di Gennaro Tutino e all’eventuale obbligo di riscatto della società cessionaria.

“Il Collegio di Garanzia dello Sport – si legge in una nota del Coni del 16 febbraio – ha ricevuto un’istanza arbitrale presentata dalla M.A.R.A.T. Football Management S.r.l., in persona dell’Amministratore Unico ed Agente Sportivo Mario Giuffredi, nei confronti del Cosenza Calcio S.r.l., in persona del legale rappresentate pro tempore, in virtù del contratto di mandato, stipulato in data 30 luglio 2024, con il quale la società intimata ha conferito l’incarico alla suddetta istante di curare i suoi interessi per il trasferimento delle prestazioni sportive del calciatore Gennaro Tutino a terzo club ed, in particolare, per il suo trasferimento a titolo temporaneo, con la previsione di un obbligo di riscatto per la società cessionaria per trasformare, al verificarsi di determinate condizioni, la cessione da temporanea in definitiva”.

La disputa, dunque, nasce dal contratto di mandato stipulato il 30 luglio 2024, secondo il quale Giuffredi avrebbe dovuto curare gli interessi della società rossoblù nella cessione temporanea di Tutino, con possibilità di trasformare la cessione in definitiva a determinate condizioni.

