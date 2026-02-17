Skip to main content

Autostrada del Mediterraneo

A2, chiuse le rampe di ingresso e uscita dello svincolo Altilia-Grimaldi mercoledì 18 febbraio

Per consentire lo svolgimento delle prove di carico nella fascia oraria compresa tra le ore 9 e le ore 16 in direzione nord

Pubblicato il: 17/02/2026 – 18:04
COSENZA Per consentire lo svolgimento delle prove di carico sulle  rampe dello svincolo di Altilia-Grimaldi, si rendono necessarie delle limitazioni al traffico veicolare lungo la A2 “Autostrada del Mediterraneo” in provincia di Cosenza. Nel dettaglio, nella giornata di domani mercoledì 18 febbraio 2026, nella fascia oraria compresa tra le ore 09:00 e le ore 16:00, sarà attiva la chiusura delle rampe di ingresso e uscita,  in direzione nord, al km 287,700 dello svincolo di Altilia-Grimaldi, I veicoli diretti a nord in uscita allo svincolo di Altilia-Grimaldi potranno proseguire fino al successivo svincolo di Rogliano, da cui sarà possibile rientrare in autostrada in direzione Sud ed uscire allo svincolo di Altilia. I veicoli in ingresso in Autostrada dallo svincolo di Altilia-Grimaldi e diretti a nord potranno immettersi in autostrada in direzione Sud ed effettuare l’inversione di marcia presso lo svincolo di San Mango d’Aquino, per poi proseguire verso nord.

