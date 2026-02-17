Dl Bollette, Confagricoltura: «A rischio la filiera della biomassa»

il grido d’allarme



ROMA La Federazione Nazionale Risorse Boschive e Coltivazioni Legnose di Confagricoltura, che oggi ha confermato Enrico Allasia alla presidenza ed eletto Livio Bozzolo alla vicepresidenza, esprime in una nota “profonda preoccupazione per l’applicazione del DL Bollette: il decreto rischia di cancellare la filiera energetica rinnovabile del nostro Paese basata sull’utilizzo della biomassa legnosa, e di compromettere conseguentemente la sostenibilità economica e ambientale delle foreste nazionali. La biomassa legnosa rappresenta un comparto strategico che valorizza i residui forestali e gestisce attivamente le aree boschive, in linea con la Strategia Forestale Nazionale che promuove l’uso virtuoso a cascata del legname. Senza Prezzi Minimi Garantiti (PMG) adeguati, gli impianti di produzione elettrica saranno costretti a fermare la loro attività, con inevitabile riflesso sulle attività selvicolturali, con effetti negativi su occupazione rurale, abbandono del bosco e conseguente aumento del dissesto idrogeologico. “Il settore forestale – evidenzia Allasia (nella foto) – non può permettersi ulteriori battute di arresto nella transizione ecologica ed energetica del nostro Paese. Transizione che necessariamente è legata a una gestione selvicolturale sostenibile del patrimonio boschivo italiano: oltre 12 milioni di ettari, pari al 36% di tutto il territorio nazionale”. “Se la misura passa così come delineata – conclude – non solo si vanificano gli obiettivi della Strategia Forestale Nazionale, ma si perde anche l’opportunità di valorizzare una risorsa che attualmente produce oltre il 4% dell’energia elettrica nazionale”.

