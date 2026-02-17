Maltempo a Cosenza, la prevenzione ha funzionato anche grazie a Calabria Verde

la manutenzione

COSENZA “La collaborazione con Calabria Verde, attiva in maniera continuativa sin dal 2022, si è rivelata determinante per contenere i danni provocati dall’ondata di maltempo che negli ultimi giorni ha interessato la città di Cosenza e l’intero comprensorio urbano”. È quanto afferma il sindaco Franz Caruso, che sottolinea come le attività di prevenzione e manutenzione messe in campo negli ultimi anni abbiano consentito di affrontare con maggiore efficacia l’emergenza legata alle intense precipitazioni.

Un piano iniziato nel 2022

“L’attività di pulizia degli alvei e degli argini dei nostri corsi d’acqua – afferma il primo cittadino – programmata e realizzata in modo sistematico, nel pieno rispetto della fauna e della flora, ha rappresentato un’azione strategica di prevenzione. Senza questi interventi preventivi, il bilancio delle criticità sarebbe potuto essere ben più grave”.

Dal 2022 l’Amministrazione comunale ha avviato, in sinergia con Calabria Verde, un piano organico di manutenzione ordinaria delle aree spondali. All’epoca, infatti, si registravano diffuse situazioni di abbandono e di forte criticità lungo i tratti fluviali cittadini, con accumuli di detriti, vegetazione incontrollata e ostruzioni che compromettevano il regolare deflusso delle acque.

Gli interventi realizzati hanno riguardato la rimozione di materiali ingombranti, tronchi e sedimenti, nonché la pulizia selettiva della vegetazione, operazioni indispensabili per ridurre il rischio di esondazioni e di allagamenti nelle zone limitrofe. Un’azione costante che ha contribuito in maniera significativa alla mitigazione del rischio idrogeologico, soprattutto in occasione di eventi meteorologici di particolare intensità come quelli registrati in questi giorni.

La collaborazione interistituzionale ha visto il coinvolgimento diretto del Settore Ambiente del Comune, della Protezione Civile e del servizio Manutenzione, in un lavoro sinergico che ha consentito di pianificare gli interventi secondo criteri di priorità e di sicurezza.

I cambiamenti climatici e la prevenzione

Alla luce dei risultati ottenuti e nella consapevolezza che la prevenzione rappresenti l’unica strategia efficace per fronteggiare i cambiamenti climatici e i fenomeni meteorologici sempre più estremi, l’Amministrazione comunale ha già formalmente richiesto a Calabria Verde il rinnovo degli interventi di manutenzione ordinaria per le annualità 2026/2027.

“Continueremo a investire sulla prevenzione e sulla cura del territorio – conclude il sindaco Franz Caruso – perché la sicurezza dei cittadini viene prima di ogni altra cosa. La sinergia istituzionale messa in campo in questi anni si è dimostrata un modello efficace di collaborazione e rappresenta un punto fermo della nostra azione amministrativa per la tutela e la valorizzazione dell’ambiente urbano”.