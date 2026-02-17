Skip to main content

solidarietà istituzionale

Maltempo, si valuta la proroga dei bilanci comunali

Il sottosegretario Wanda Ferro: nei prossimi giorni Conferenza Unificata straordinaria

ROMA Nei prossimi giorni sarà convocata una Conferenza Unificata straordinaria per valutare la proroga del termine di approvazione dei bilanci di previsione da parte degli enti locali di Calabria, Sicilia e Sardegna, duramente colpite dalle recenti ondate di maltempo. A renderlo noto è il sottosegretario all’Interno, Wanda Ferro. «Si tratta di un’iniziativa che nasce da un confronto avviato già da diversi giorni con Anci e con il sottosegretario al Mef Sandra Savino — spiega il sottosegretario — e che ha l’obiettivo di sostenere concretamente le amministrazioni comunali, oggi fortemente impegnate nella gestione dell’emergenza e negli interventi necessari a riparare i danni provocati dal maltempo».

