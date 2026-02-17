Nuovo cadavere trovato sulla costa tirrenica cosentina: è il terzo in dieci giorni

il ritrovamento

COSENZA Un altro cadavere è stato rinvenuto sulle coste cosentine. Le mareggiate hanno restituito resti di un corpo senza vita in avanzato stato di decomposizione che è stato rinvenuto sulla battigia del lungomare sud di Paola, sul Tirreno cosentino. Si tratta di resti di un corpo umano. Del caso è stata informata la Procura di Paola e la polizia. Saranno gli esiti degli accertamenti medico-legali che potranno dare un’identità al cadavere. Si tratta del terzo cadavere rinvenuto sulle coste cosentine nelle ultime settimane. Dieci giorni fa un cadavere è stato trovato sulla spiaggia di Scalea, sull’Alto Tirreno cosentino. Nei giorni scorsi un altro corpo senza vita è stato rinvenuto sulla spiaggia di Amantea. Non è escluso che si possa trattare di corpi appartenenti a migranti che viaggiavano su qualche imbarcazione naufragata lontano dalla Calabria, trasportati sulle coste cosentine dalla corrente e dalle forti mareggiate.

Foto di archivio

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato