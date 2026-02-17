«Prorogare fino al 30 aprile l’approvazione dei bilanci nei Comuni colpiti dal maltempo»

la proposta

ROMA «Alla luce del decreto del Ministero dell’Interno del 24 dicembre 2025 (G.U. n. 302 del 31 dicembre 2025), che ha disposto il differimento al 28 febbraio 2026 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2026/2028 da parte degli enti locali, l’Onorevole Andrea Gentile, deputato di Forza Italia, membro della I Commissione Affari Costituzionali, Presidenza del Consiglio e Interni, solleva la necessità di una ulteriore proroga». Lo riferisce una nota. «In Calabria – prosegue la nota – numerosi enti locali sono stati duramente colpiti da settimane consecutive di intensi e violenti fenomeni atmosferici e alluvionali, che hanno impegnato in modo straordinario le amministrazioni comunali nella gestione dell’emergenza. Una situazione aggravata dalla cronica carenza di personale negli uffici, oggi chiamati a fronteggiare priorità legate alla sicurezza e alla tutela dei cittadini. In questo contesto, appare oggettivamente complesso garantire il rispetto dell’attuale scadenza fissata per l’approvazione dei documenti contabili, con il rischio di penalizzare ulteriormente amministrazioni già provate da condizioni eccezionali. Per tali ragioni, l’Onorevole Gentile chiede alle Istituzioni competenti una proroga ulteriore del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2026/2028, individuando come data congrua il 30 aprile 2026, al fine di consentire agli enti locali calabresi di operare con maggiore serenità, nel rispetto delle regole e della qualità dell’azione amministrativa».

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato