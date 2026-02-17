Zes, 300 milioni per infrastrutture in aree industriali del Sud
Lo dichiara il Sottosegretario con delega al Sud, Luigi Sbarra
ROMA Pubblicato questa mattina dalla Struttura di missione ZES l’avviso pubblico per il finanziamento di infrastrutture nelle aree industriali delle regioni Basilicata, Campania, Calabria, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna. La dotazione finanziaria ammonta a 300 milioni di euro, a valere sulle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021–2027 (FSC), ed è indirizzata a finanziare investimenti volti a migliorare la viabilità, le infrastrutture e i servizi pubblici delle aree industriali, produttive e artigianali del Mezzogiorno. I beneficiari sono i Comuni con più di 5.000 abitanti dotati di aree PIP (Piani per Insediamenti Produttivi) e i Consorzi per le aree di sviluppo industriale. «La misura è in linea con la visione strategica del Governo Meloni che punta a consolidare lo sviluppo economico del Mezzogiorno, a rilanciare la competitività territoriale e ad attrarre investimenti», dichiara il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega al Sud, Luigi Sbarra. «Di particolare rilievo – evidenzia Sbarra – è la scelta di erogare il finanziamento nella forma del contributo a fondo perduto, uno strumento che garantisce certezza delle risorse e tempestività degli interventi, consentendo agli enti beneficiari di programmare e realizzare le opere con maggiore efficacia e rapidità». «La condotta politica di questo Governo – conclude Sbarra – è di trasformare le risorse pubbliche in investimenti strategici, capaci di generare crescita duratura, lavoro e sviluppo per le comunità e per le future generazioni». Le domande devono essere presentate tramite piattaforma telematica presente all’indirizzo www.avvisibandi.strutturazes.gov.it,