Ultimo aggiornamento alle 18:19
l’operazione

Bimbo trapiantato, c’è «il 10% di possibilità di riuscita dell’intervento»

Lo afferma l’avvocato della mamma

Pubblicato il: 18/02/2026 – 16:24
«Sappiamo che il bimbo del Monaldi è in una lista con altri tre bambini che aspettano il trapianto, ma lui nel suo gruppo sanguigno è il primo nella lista». Lo ha detto Francesco Petruzzi, legale della mamma del bimbo all’Ospedale Monaldi dove viene ora valutato da un’equipe nazionale di cardiologi per decidere se sia operabile. L’avvocato spiega che «mi è stato riferito ieri sera da uno dei medici che l’unico disposto ad operare di nuovo il bambino è il dottor Guido Oppido, il cardiochirurgo che aveva già operato il piccolo. La mamma su questa scelta è d’accordo. Ci dicono che c’è un 10% di possibilità di riuscita dell’operazione. Nessuno degli altri chirurghi, mi hanno detto, presenti oggi, sarebbe disponibile a partecipare all’operazione». 

