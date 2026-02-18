Camillo Falvo lascia Vibo Valentia, sarà il nuovo Procuratore distrettuale di Potenza

il verdetto del csm

VIBO VALENTIA Il procuratore Camillo Falvo lascia Vibo Valentia per andare a guidare la Procura della Repubblica di Potenza. È quanto ha deliberato il Csm nella seduta odierna del plenum su proposta della Quinta Commissione. Falvo prevale su Maurizio Cardea, attualmente procuratore aggiunto a Potenza, con 14 voti a favore rispetto agli 11 di Cardea e 4 astenuti. Tra i candidati, dopo il posto lasciato vacante dal passaggio di Francesco Curcio alla Procura di Catania, anche i magistrati Eleonora Fini, Vincenzo Senatore, Henry John Woodcock e Lucia Isceri. La decisione è arrivata dopo una lunga discussione e dopo aver votato contro la proposta di ritorno alla Commissione presentata da un consigliere.

Dalle inchieste sulla ‘ndrangheta a quelle ambientali

Camillo Falvo è stato dal 1998 sostituto procuratore di Rovigo, poi giudice a Catanzaro fino al 2010, sostituto procuratore a Messina dal 2010 al 2014, con assegnazione alla Dda nel 2012. Dal 2014 al 2019 ha ricoperto l’incarico di sostituto procuratore presso la Dda di Catanzaro, occupandosi delle principali inchieste contro la ‘ndrangheta calabrese, tra cui Rinascita Scott sul Vibonese e Reset nel Cosentino. Dal 2019 è procuratore capo della Repubblica di Vibo Valentia dove – secondo la relazione presentata al Csm – ha conseguito ottimi risultati, tra cui l’abbattimento totale dell’arretrato e un numero di procedimenti in crescita. Oltre alla criminalità organizzata, vanta un particolare impegno anche nel settore ambientale. Camillo Falvo ha prevalso su tutti i candidati per gli indicatori principali, mentre su Maurizio Cardea per gli indicatori sussidiari. (redazione@corrierecal.it)

