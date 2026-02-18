Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 17:53
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

le indagini

Colpi d’arma da fuoco a Cosenza: indagato ai domiciliari con il braccialetto elettronico

L’episodio risale allo scorso 25 novembre. L’uomo è indagato per detenzione e porto d’arma clandestina

Pubblicato il: 18/02/2026 – 17:53
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Colpi d’arma da fuoco a Cosenza: indagato ai domiciliari con il braccialetto elettronico

COSENZA I Carabinieri del Comando Provinciale di Cosenza hanno eseguito un’ordinanza di misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico nei confronti di un indagato per detenzione e porto di arma clandestina. Il provvedimento è stato emesso dal gip del Tribunale di Cosenza. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Cosenza, sono partite dopo che lo scorso 25 novembre un uomo è stato ferito alla gamba da un colpo d’arma da fuoco mentre lavorava in strada. Gli approfondimenti investigativi hanno consentito – nella fase delle indagini preliminari, che necessita della successiva verifica processuale nel contraddittorio con la difesa – di individuare, sul piano della gravità indiziaria, l’autore del grave fatto, nel soggetto destinatario della misura cautelare. Il procedimento penale per le ipotesi di reato pende attualmente nella fase delle indagini preliminari.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
ARRESTI DOMICILIARI
carabinieri cosenza
cronaca cosenza
detenzione e porto d’arma clandestina
ferito un uomo
Importanti
procura della repubblica di cosenza
Categorie collegate
Cosenza
Cronaca
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x