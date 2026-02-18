Colpi d’arma da fuoco a Cosenza: indagato ai domiciliari con il braccialetto elettronico

le indagini

COSENZA I Carabinieri del Comando Provinciale di Cosenza hanno eseguito un’ordinanza di misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico nei confronti di un indagato per detenzione e porto di arma clandestina. Il provvedimento è stato emesso dal gip del Tribunale di Cosenza. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Cosenza, sono partite dopo che lo scorso 25 novembre un uomo è stato ferito alla gamba da un colpo d’arma da fuoco mentre lavorava in strada. Gli approfondimenti investigativi hanno consentito – nella fase delle indagini preliminari, che necessita della successiva verifica processuale nel contraddittorio con la difesa – di individuare, sul piano della gravità indiziaria, l’autore del grave fatto, nel soggetto destinatario della misura cautelare. Il procedimento penale per le ipotesi di reato pende attualmente nella fase delle indagini preliminari.

