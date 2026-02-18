Lavori alle sorgenti comunali di Casali del Manco: registrati 30 litri d’acqua al secondo nel nuovo partitore

i primi risultati

CASALI DEL MANCO L’Amministrazione comunale di Casali del Manco, guidata dal sindaco Francesca Pisani, annuncia con soddisfazione il raggiungimento di un primo importante traguardo nell’ambito dei lavori di captazione dell’acqua delle sorgenti comunali, intervento strategico dal valore complessivo di 2,5 milioni di euro, realizzato attraverso l’accensione di un mutuo da parte dell’Ente presso CdP.

Al termine parziale dei lavori è stato registrato un risultato significativo: nel nuovo partitore realizzato ex novo, situato in prossimità del partitore di Sorical, sono arrivati 30 litri al secondo di acqua. La stessa Sorical ha autorizzato, nella giornata odierna, l’immissione di questa risorsa idrica nella rete di propria competenza, consentendo così un primo concreto beneficio per il territorio.

La soddisfazione del sindaco

«Siamo estremamente soddisfatti — dichiara il sindaco Francesca Pisani — perché questo risultato rappresenta un passo decisivo verso la soluzione definitiva delle criticità idriche che per cinquant’anni hanno interessato la nostra comunità. Si tratta di un intervento importante, frutto di una scelta coraggiosa dell’Amministrazione e di una programmazione attenta e lungimirante». L’Amministrazione comunale guarda già ai prossimi step: in primavera, infatti, è previsto l’arrivo nella zona di Acquacoperta di ulteriori 20–25 litri al secondo di acqua, che saranno successivamente immessi in rete. «Quello che stiamo raggiungendo — prosegue il sindaco — è un risultato storico che consentirà di mettere fine alle problematiche di carenza idrica, migliorando in maniera concreta la qualità della vita dei cittadini – soprattutto di quelli residenti nei territori degli ex Comuni di Spezzano Piccolo e Trenta – e garantendo maggiore sicurezza nell’approvvigionamento».

La sinergia tra Comune e Sorical

Il sindaco ha rivolto, infine, un sentito ringraziamento ai tecnici comunali e incaricati, agli idraulici del Comune e alla ditta esecutrice dei lavori. Un ringraziamento particolare è stato rivolto a Sorical e all’Amministratore Unico, Cataldo Calabretta, per la collaborazione concreta e costante dimostrata sin dalle prime fasi dell’intervento, per la disponibilità al dialogo e per la sensibilità mostrata rispetto alle esigenze del territorio. La sinergia instaurata tra Comune e Sorical ha rappresentato un elemento determinante per il raggiungimento di questo primo importante risultato, ponendo le basi per un percorso condiviso volto a garantire stabilità e continuità nell’approvvigionamento idrico a beneficio dell’intera comunità.

