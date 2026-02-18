Musolino: «Mi autodenuncio. Ho finanziato il Comitato, come hanno fatto molti altri magistrati»

supplemento di indagine

REGGIO CALABRIA Il procuratore aggiunto di Reggio Calabria, Stefano Musolino, interviene senza mezzi termini sul referendum costituzionale e sul clima di tensione che si è creato attorno al Comitato per il No, commentando con franchezza le recenti verifiche ministeriali sui contributi economici destinati al sostegno del comitato. «Mi autodenuncio. Ho finanziato il Comitato, come hanno fatto molti altri magistrati», rivela Musolino, sottolineando come la scelta sia legata alla tutela dell’equilibrio costituzionale e dei diritti dei cittadini.

Il procuratore prende posizione anche in difesa di Nicola Gratteri, dopo l’intervista rilasciata al Corriere della Calabria il 12 febbraio, ancora oggi al centro del dibattito nei talk, sottolineando che gli attacchi mirano più a colpire il ruolo di Gratteri, magistrato molto stimato e percepito come vicino alla gente, il cui impegno personale per la giustizia e la legalità è ampiamente riconosciuto e apprezzato dall’opinione pubblica.

Parole che continuano a infiammare il dibattito sul fragile equilibrio tra magistratura e politica, mettendo in luce le tensioni istituzionali e le possibili ripercussioni per il sistema giudiziario.

L’intervista, curata da Paola Suraci e Danilo Monteleone, restituisce le posizioni di Musolino sul referendum e sul futuro della magistratura, inserendole nel più ampio contesto delle tensioni tra politica e giustizia. Appuntamento stasera alle 20.40 su L’altro Corriere TV, canale 75, con Supplemento d’Indagine per seguire da vicino un confronto cruciale sull’equilibrio del sistema giudiziario italiano.

