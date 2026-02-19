A Villapiana due carabinieri salvano una donna da un incendio

L’episodio

Due carabinieri dell’Aliquota radiomobile della compagnia di Cassano allo Ionio hanno messo in salvo, a Villapiana, nel Cosentino, una donna in pericolo a causa di un incendio domestico. I militari, impegnati in un normale servizio di pattugliamento, sono stati allertati da alcuni passanti che avevano notato una fitta coltre di fumo sprigionarsi da un’abitazione. Senza esitare i carabinieri si sono introdotti nell’edificio, ormai invaso dal fumo, individuando all’interno una donna in evidente stato di pericolo. Dopo aver tratto in salvo la signora e averla portata all’esterno, i due militari sono rientrati nell’abitazione e, utilizzando mezzi di fortuna, sono riusciti a domare le fiamme che stavano interessando la canna fumaria del camino, riuscendo a circoscrivere il rogo prima dell’arrivo dei Vigili del fuoco. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 per prestare le prime cure alla donna e verificare le condizioni dei militari. (redazione@corrierecal.it)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato