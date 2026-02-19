Skip to main content

Crotone, la polizia arresta due persone per pene definitive

Data esecuzione a due provvedimenti dell’autorità giudiziaria

Pubblicato il: 19/02/2026 – 8:54
CROTONE I poliziotti della Questura di Crotone, nell’ambito di mirati servizi di controllo del territorio volti a prevenire e contrastare la commissione di reati in materia di stupefacenti ed economico-finanziari, disposti dal Questore della Provincia di Crotone, Renato Panvino, hanno tratto in arresto due soggetti in esecuzione di distinti ordini di carcerazione, a seguito di condanne definitive. Nello specifico, i poliziotti hanno dato esecuzione ad un decreto emesso dal Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro, con il quale è stata sospesa provvisoriamente la detenzione domiciliare, con conseguente ripristino della carcerazione per l’espiazione della pena residua di 1 anno e 4 mesi di reclusione, per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Nella medesima giornata, personale della Questura di Crotone ha dato esecuzione a un ulteriore ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Crotone, guidata dal procuratore Domenico Guarascio, per i reati di associazione per delinquere e bancarotta fraudolenta, a carico di un soggetto crotonese dovendo lo stesso espiare una pena definitiva di 3 anni e 7 mesi di reclusione. I poliziotti, dopo attente ricerche, hanno individuato uno dei due uomini mentre si trovava nei pressi del centro cittadino, mentre l’altro è stato rintracciato presso il proprio domicilio. Entrambi i soggetti, dopo le formalità di rito, sono stati tradotti in carcere.

