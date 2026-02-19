Skip to main content

19/02/2026
le misure

Danni da maltempo, Sorical sostiene gli utenti che hanno subito provvedimenti di sgombero

Le agevolazioni riguardano i titolari di utenze idriche situate nei Comuni coinvolti: Crotone, Isola Capo Rizzuto, Rende, Rocca di Neto, Verzino

Pubblicato il: 19/02/2026 – 18:26
Sorical S.p.A. informa che, in attuazione della deliberazione Arera 20/2026/R/COM, sono state attivate misure straordinarie a sostegno degli utenti colpiti dagli eventi alluvionali che, a partire dal 18 gennaio 2026, hanno interessato diversi Comuni della Calabria.
Le agevolazioni riguardano i titolari di utenze idriche gestite da Sorical situate nei Comuni coinvolti: Crotone, Isola Capo Rizzuto, Rende, Rocca di Neto, Verzino.
Possono presentare domanda gli utenti la cui abitazione o sede produttiva risulti distrutta o danneggiata, oppure sgomberata con provvedimento del Comune.

Le agevolazioni previste

1. Sospensione dei pagamenti per 6 mesi
È sospeso il pagamento delle bollette idriche con scadenza a partire dal 18 gennaio 2026. Restano validi gli eventuali pagamenti già effettuati.

2. Divieto di sospensione per morosità
Per tutta la durata della sospensione: non saranno effettuate sospensioni del servizio; la tutela si applica anche alle morosità precedenti al 18 gennaio 2026.

3. Rateizzazione senza interessi
Alla fine del periodo di sospensione: rateizzazione minima di 12 mesi, senza interessi; rate di importo e periodicità analoghi alla fatturazione ordinaria; esclusione per importi totali inferiori a 50 euro.
L’utente può sempre scegliere di pagare in un’unica soluzione o concordare un piano più breve. I dettagli sul sito della Sorical www.soricalspa.it.

