Esondazione del Crati, danni per oltre 20 milioni di euro a Cassano allo Ionio

Prima stima provvisoria dopo l’alluvione che ha colpito il territorio: criticità su argini, reti idrica e fognaria, strade e immobili

Pubblicato il: 19/02/2026 – 12:54
CASSANO ALLO IONIO È di oltre 20 milioni di euro la prima stima, provvisoria e non ufficiale, dei danni causati alle infrastrutture comunali dalla recente esondazione del fiume Crati nel territorio di Cassano allo Ionio, in Calabria. I danni più ingenti riguardano l’argine del fiume Crati, la rete elettrica, quella fognaria e quella idrica, le strade e gli immobili ubicati nelle contrade Lattughelle, Piano dello Scafo e nel complesso nautico dei Laghi di Sibari. Sebbene si tratti di una stima approssimativa e non ufficiale il quadro che emerge è di estrema emergenza.

