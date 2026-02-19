Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
la prima stima
Esondazione del Crati, danni per oltre 20 milioni di euro a Cassano allo Ionio
Prima stima provvisoria dopo l’alluvione che ha colpito il territorio: criticità su argini, reti idrica e fognaria, strade e immobili
Pubblicato il: 19/02/2026 – 12:54
00:0000:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
CASSANO ALLO IONIO È di oltre 20 milioni di euro la prima stima, provvisoria e non ufficiale, dei danni causati alle infrastrutture comunali dalla recente esondazione del fiume Crati nel territorio di Cassano allo Ionio, in Calabria. I danni più ingenti riguardano l’argine del fiume Crati, la rete elettrica, quella fognaria e quella idrica, le strade e gli immobili ubicati nelle contrade Lattughelle, Piano dello Scafo e nel complesso nautico dei Laghi di Sibari. Sebbene si tratti di una stima approssimativa e non ufficiale il quadro che emerge è di estrema emergenza.
Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali