Incidente a Vibo Marina, scontro tra auto e moto: un ferito

lo scontro

VIBO VALENTIA Due veicoli, un’auto e una moto, sono rimasti coinvolti in un incidente in Via Santa Venere, a Vibo Marina. Lo scontro è avvenuto nella tarda mattinata: ad avere la peggio il motociclista, rimasto ferito, anche se al momento non si conoscono le condizioni nel dettaglio. Sul posto è intervenuto il 118 insieme alla Polizia Locale di Vibo Valentia che ha effettuato i primi rilievi e gestito la viabilità. Intervenuto anche l’elisoccorso. (m.r.)

