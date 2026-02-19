Si legge in: 1 minuto
Incidente a Vibo Marina, scontro tra auto e moto: un ferito
Sul posto 118 e Polizia Locale per i primi rilievi. Interviene anche l’elisoccorso
Pubblicato il: 19/02/2026 – 14:06
VIBO VALENTIA Due veicoli, un’auto e una moto, sono rimasti coinvolti in un incidente in Via Santa Venere, a Vibo Marina. Lo scontro è avvenuto nella tarda mattinata: ad avere la peggio il motociclista, rimasto ferito, anche se al momento non si conoscono le condizioni nel dettaglio. Sul posto è intervenuto il 118 insieme alla Polizia Locale di Vibo Valentia che ha effettuato i primi rilievi e gestito la viabilità. Intervenuto anche l’elisoccorso. (m.r.)
