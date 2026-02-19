Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 17:49
la decisione

Maltempo, allerta arancione: scuole chiuse a Cosenza, Cerisano e Marano Marchesato

La Protezione civile ha reso noto che a partire dalla serata di oggi è previsto un nuovo peggioramento delle condizioni meteo sulla Calabria

Pubblicato il: 19/02/2026 – 17:12
COSENZA E’ in arrivo nuova ondata di maltempo nel Cosentino. I sindaci sono corsi al riparo e stanno emanando ordinanze di chiusure delle scuole. Attività didattiche sospese a Cosenza, Cerisano, Marano Marchesato. La Protezione civile ha reso noto che a partire dalla serata di oggi è previsto un nuovo peggioramento delle condizioni meteo sulla Calabria. E’ stata diramata un’allerta arancione per domani nelle zone denominate Cala 1 e 2. Mentre resta allerta Gialla sul resto della regione. Allerta arancione anche sul Tirreno Cosentino che, in questi giorni, è stato messo a dura prova dal forte vento, dalle intense piogge e dalle mareggiate. A Cosenza e nelle zone limitrofe, il maltempo dei giorni scorsi ha causato numerosi disagi con alberi crollati, frane e strade chiuse al traffico. (redazione@corrierecal.it)

