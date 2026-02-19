Maltempo, il sindaco di Cassano alle famiglie evacuate: «Stiamo lavorando per il rientro»

l’emergenza

CASSANO ALLO IONIO «Per la prima volta dopo sei giorni le strade sono libere dal fango e si sta lavorando per la ripresa dei servizi». Lo ha detto, in un video pubblicato sui Social, il sindaco di Cassano allo Ionio, Gianpaolo Iacobini, parlando della situazione delle contrade Laghi di Sibari e Lattughelle dove, nei giorni scorsi, è stato necessario far evacuare diverse famiglie a causa dell’esondazione del fiume Crati in diversi punti. Alla domanda «quando sarà possibile entrare nelle case», il sindaco ha chiesto ai cittadini di «avere ancora pazienza» e ha riferito che ci sarà un incontro, domani pomeriggio, con l’associazione “Laghi di Sibari” e con gli amministratori dei condomini per coordinare attività minime di pulizia». Sempre per domani è stata annunciata nella zona la presenza del capo della Protezione Civile, Fabio Ciciliano.

