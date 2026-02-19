Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
il dramma e il mistero
Migranti, le Ong: «Almeno 15 cadaveri sono stati trovati sulle coste di Calabria e Sicilia»
Sea Watch: vite che si sono concluse ai confini dell’Europa, e queste sono solo quelle che vediamo
Pubblicato il: 19/02/2026 – 8:20
00:0000:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
ROMA Almeno 15 cadaveri sono stati trovati sulle coste di Calabria e Sicilia negli ultimi giorni. Quindici persone che hanno tentato di attraversare il Mediterraneo. A riferirlo il cartello delle ong. Sarebbe una delle conseguenze della furia del mare provocata dal Ciclone Harry nelle scorse settimane. Secondo le organizzazioni umanitarie sarebbero un migliaio i dispersi in mare. “Vite che si sono concluse ai confini dell’Europa. E queste sono solo quelle che vediamo”, commenta Sea Watch. (Agi)
Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali