Migranti, le Ong: «Almeno 15 cadaveri sono stati trovati sulle coste di Calabria e Sicilia»

il dramma e il mistero

ROMA Almeno 15 cadaveri sono stati trovati sulle coste di Calabria e Sicilia negli ultimi giorni. Quindici persone che hanno tentato di attraversare il Mediterraneo. A riferirlo il cartello delle ong. Sarebbe una delle conseguenze della furia del mare provocata dal Ciclone Harry nelle scorse settimane. Secondo le organizzazioni umanitarie sarebbero un migliaio i dispersi in mare. “Vite che si sono concluse ai confini dell’Europa. E queste sono solo quelle che vediamo”, commenta Sea Watch. (Agi)

