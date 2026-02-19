Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 9:41
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

il dramma e il mistero

Migranti, le Ong: «Almeno 15 cadaveri sono stati trovati sulle coste di Calabria e Sicilia»

Sea Watch: vite che si sono concluse ai confini dell’Europa, e queste sono solo quelle che vediamo

Pubblicato il: 19/02/2026 – 8:20
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Migranti, le Ong: «Almeno 15 cadaveri sono stati trovati sulle coste di Calabria e Sicilia»

ROMA Almeno 15 cadaveri sono stati trovati sulle coste di Calabria e Sicilia negli ultimi giorni. Quindici persone che hanno tentato di attraversare il Mediterraneo. A riferirlo il cartello delle ong. Sarebbe una delle conseguenze della furia del mare provocata dal Ciclone Harry nelle scorse settimane. Secondo le organizzazioni umanitarie sarebbero un migliaio i dispersi in mare. “Vite che si sono concluse ai confini dell’Europa. E queste sono solo quelle che vediamo”, commenta Sea Watch. (Agi)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
cadaveri migranti
coste calabria
In evidenza
MIGRANTI
ONG
ritrovamenti
sea watch
Categorie collegate
Cronaca
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x