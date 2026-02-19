Perde il controllo della propria auto: uomo ferito a Lamezia Terme

l’incidente

LAMEZIA TERME È di un ferito il bilancio di un incidente stradale che si è verificato questa mattina in via Gioacchino Murat nel comune di Lamezia Terme, in provincia di Catanzaro. Il sinistro ha visto il coinvolgimento di una sola auto che, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo. Il conducente, unico occupante del veicolo, è stato estratto dall’abitacolo dal personale dei vigili del fuoco insieme al personale sanitario del Suem 118, al quale è stato affidato per le cure del caso e il successivo trasferimento in ospedale. L’intervento dei vigili del fuoco è stato altresì finalizzato alla messa in sicurezza del luogo dell’evento e del mezzo incidentato. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per gli adempimenti di competenza e il servizio di soccorso stradale per il recupero del veicolo.

