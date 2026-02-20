Catanzaro, Aquilani: «Settimana perfetta, ora fame e niente alibi a Chiavari»

la vigilia del match

CATANZARO Alla vigilia della trasferta sul campo della Virtus Entella, il tecnico del US Catanzaro 1929, Alberto Aquilani, ha analizzato il momento della squadra e le insidie della gara. «È stata una settimana perfetta – ha dichiarato mister Aquilani – non solo per le tre vittorie, ma perché abbiamo segnato sei gol senza subirne. Questo ci gratifica e deve darci forza e convinzione per continuare, sapendo che possiamo ancora migliorare». «Sappiamo che ci aspetta una gara complicata – ha aggiunto il tecnico – anche perché si gioca su un sintetico e per noi sarà la prima volta in stagione. Ci siamo preparati per capire le differenze rispetto all’erba naturale ma non deve essere un alibi. Dobbiamo pensare a esprimere al meglio quello che sappiamo fare, con fame e senza sentirci appagati». «All’andata abbiamo affrontato una squadra ben allenata e organizzata. Abbiamo rivisto quella partita per prepararci al meglio, pur sapendo che nel ritorno cambiano sempre tante cose. È un avversario tosto, lo dimostrano le difficoltà che tutti hanno incontrato contro di loro». Su Pittarello: «Ha recuperato completamente ed è un rientro importante per noi».

Foto Us Catanzaro

