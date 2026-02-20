Catanzaro, Aquilani: «Settimana perfetta, ora fame e niente alibi a Chiavari»
Le parole del tecnico giallorosso alla vigilia della sfida contro l’Entella. «Pittarello ha recuperato completamente»
CATANZARO Alla vigilia della trasferta sul campo della Virtus Entella, il tecnico del US Catanzaro 1929, Alberto Aquilani, ha analizzato il momento della squadra e le insidie della gara. «È stata una settimana perfetta – ha dichiarato mister Aquilani – non solo per le tre vittorie, ma perché abbiamo segnato sei gol senza subirne. Questo ci gratifica e deve darci forza e convinzione per continuare, sapendo che possiamo ancora migliorare». «Sappiamo che ci aspetta una gara complicata – ha aggiunto il tecnico – anche perché si gioca su un sintetico e per noi sarà la prima volta in stagione. Ci siamo preparati per capire le differenze rispetto all’erba naturale ma non deve essere un alibi. Dobbiamo pensare a esprimere al meglio quello che sappiamo fare, con fame e senza sentirci appagati». «All’andata abbiamo affrontato una squadra ben allenata e organizzata. Abbiamo rivisto quella partita per prepararci al meglio, pur sapendo che nel ritorno cambiano sempre tante cose. È un avversario tosto, lo dimostrano le difficoltà che tutti hanno incontrato contro di loro». Su Pittarello: «Ha recuperato completamente ed è un rientro importante per noi».
Foto Us Catanzaro
