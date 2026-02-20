Cosenza, il sindaco Caruso rassicura sulla frana di via Petrarca che minaccia il liceo classico Telesio

i danni del maltempo

COSENZA Non c’è alcun pericolo imminente di frana per il costone di via Petrarca a Cosenza che sovrasta il liceo classico Bernardino Telesio. A darne notizia è il sindaco della città Franz Caruso, a seguito degli esiti dei sopralluoghi di questa mattina da parte dei tecnici della Protezione civile e dei Vigili del fuoco. «Ci hanno comunicato – ha detto il sindaco all’Ansa – che dalle verifiche effettuate, sia con i droni che fisicamente, non si evince un pericolo di frana e la scuola domani sarà riaperta. Aspettiamo comunque di leggere i verbali dettagliati dei sopralluoghi che ci verranno consegnati nelle prossime ore».

«Al momento – ha aggiunto Caruso – prosegue il monitoraggio dei siti considerati più a rischio e seguiamo il costante evolversi delle condizioni metereologiche, sempre sotto osservazione anche i fiumi Crati e Busento». (Ansa)