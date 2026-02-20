Edificio pericolante nel centro storico di Catanzaro, intervengono i vigili del fuoco – FOTO

La situazione

CATANZARO Nel centro storico di Catanzaro, in via Carlo V, i vigili del fuoco del Comando provinciale sono intervenuti per una verifica di stabilità su un edificio vetusto di tre piani, da tempo in stato di abbandono. Secondo quanto emerso dai primi accertamenti, le recenti condizioni meteorologiche avverse avrebbero aggravato la situazione strutturale dell’immobile, dove si sono registrati crolli interni di porzioni di pareti e solai. Un cedimento che ha reso instabili le murature perimetrali, con un evidente rigonfiamento verso l’esterno e potenziali rischi per la pubblica incolumità. L’intervento, coordinato dal funzionario ispettore antincendi Massimo Conforti, è servito in questa fase a una prima verifica visiva dello stato dei luoghi, in attesa di ulteriori approfondimenti tecnici. In via precauzionale, il tratto di strada interessato è stato temporaneamente chiuso al transito per consentire le verifiche di sicurezza e prevenire eventuali pericoli legati all’instabilità della struttura.