Frana su via Romualdo Montagna, strada chiusa: isolati i collegamenti con Cosenza – VIDEO

Smottamento e acqua sulla carreggiata

COSENZA Disagi lungo via Romualdo Montagna, arteria strategica che collega diversi centri dell’area urbana – tra cui Dipignano, Laurignano, Vadue, Carolei, Mendicino e Domanico – con il capoluogo Cosenza. La strada è stata chiusa al traffico a causa di una frana che ha interessato il piano viabile, rendendo impossibile il transito in condizioni di sicurezza.

Sul tratto colpito si registrano anche infiltrazioni e scorrimento d’acqua, elemento che potrebbe aver contribuito al cedimento del terreno e che rende ancora più delicate le operazioni di messa in sicurezza. La presenza di fango e detriti sull’asfalto ha imposto l’interdizione immediata della circolazione. La chiusura sta provocando pesanti ripercussioni sulla viabilità locale: via Romualdo Montagna rappresenta infatti un collegamento diretto e quotidianamente utilizzato da pendolari, studenti e lavoratori diretti verso Cosenza. Il blocco costringe gli automobilisti a percorsi alternativi più lunghi, con inevitabili rallentamenti e disagi. La Protezione Civile di Dipignano attraverso una nota oltre al divieto assoluto di transito fino a nuova comunicazione, ha invitato i cittadini a utilizzare percorsi alternativi e a non oltrepassare eventuali transenne o segnalazioni di chiusura per motivi di sicurezza.

I sindaci in prima linea

«Siamo immediatamente intervenuti per risolvere lo smottamento che si è registrato su Via Romualdo Montagna, arteria che collega Cosenza a Carolei. I mezzi e le squadre tecniche – commenta il sindaco di Cosenza, Franz Caruso – sono già al lavoro per mettere in sicurezza l’area e ripristinare al più presto le condizioni di viabilità. Al momento la strada è chiusa al traffico per garantire la sicurezza di tutti, ma stiamo facendo di tutto per riaprirla entro questa sera. Questi eventi ci ricordano quanto sia importante investire nella sicurezza del nostro territorio e nella cura delle infrastrutture. Come Amministrazione continueremo a lavorare con determinazione anche per recuperare i ritardi del passato. L’obiettivo è proteggere la nostra comunità» conclude Caruso (nella foto con l’assessore Pasquale Sconosciuto durante il sopralluogo di stamattina sui luoghi interessati dalla frana).

In prima linea anche Irma Bucarelli, sindaca di Mendicino: «Le forti perturbazioni delle ultime ore hanno causato una significativa frana sul versante cosentino, mettendo a serio rischio il collegamento viario e minacciando l’isolamento dei centri di Carolei e Dipignano. Per garantire la mobilità e la sicurezza di tutti, anche il nostro personale è intervenuto. L’unica strada che permette il raggiungimento dei comuni è via Acheruntia, che può fungere temporaneamente, sino alla messa in sicurezza della frana, come alternativa. ​Raccomando a tutti la massima cautela e velocità moderata, viste le criticità della stessa. Proprio stamane ho provveduto a inviare una richiesta formale alla Regione Calabria per lo stanziamento di fondi immediati necessari alla messa in sicurezza definitiva del tratto. ​La priorità assoluta è evitare l’isolamento delle nostre comunità e garantire il passaggio dei mezzi di soccorso e dei pendolari. Continuerò a monitorare la situazione h24 insieme ai tecnici e alla Protezione Civile». (f.v.)

Video di Raffaele Tommasi tratto da Meteolino Fanpage

