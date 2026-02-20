Giansanti: «Inaspettato lo stop della Corte Suprema ai dazi Usa»

confagricoltura

La Corte Suprema degli Stati Uniti ha bocciato i dazi commerciali imposti da Donald Trump con sei voti contro tre, sottolineando come il Presidente Usa abbia abusato della sua autorità ottenendo come risultato l’alterazione del commercio globale. «Questa notizia arriva inaspettata» ha commentato Massimiliano Giansanti, presidente di Confagricoltura. «E’ una decisione forte da parte della Corte Suprema degli Stati Uniti, che smonta alla base tutto il procedimento giuridico su cui sono stati fondati i dazi del presidente Trump. Tutto questo genera profonda instabilità, in un momento in cui abbiamo bisogno di certezze e abbiamo iniziato un percorso con i nostri importatori americani. Ritengo e spero che si possa ritrovare velocemente un accordo con il presidente degli Stati Uniti per capire anche quali strumenti potrà utilizzare rispetto alle intese finora definite. Se, al contrario, Trump vorrà togliere i dazi, come era già in passato tra Ue e USA, ovviamente questo per noi produttori europei sarebbe decisamente auspicabile».

