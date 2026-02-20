Si legge in: 1 minuto
L’incontro
Maltempo e allagamenti nella Piana di Sibari, sopralluogo e riunione operativa con Ciciliano – FOTO
È arrivato questa mattina il capo della Protezione civile. Presenti Occhiuto e i sindaci
Pubblicato il: 20/02/2026 – 11:33
SIBARI È arrivato questa mattina a Sibari il capo della Protezione civile Fabio Ciciliano per effettuare una ricognizione sui danni e i disagi causati dall’ultima settimana di piogge e allagamenti che hanno interessato tutta la Piana. Riunione tecnica organizzata nella delegazione municipale di Sibari insieme al presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, all’assessore Gianluca Gallo e il commissario del Consorzio di Bonifica della Calabria Giacomo Giovinazzo. Presenti poi i sindaci: Iacobini di Cassano allo Jonio, Flavio Stasi di Corigliano-Rossano e Roberto Ameruso di Tarsia.
